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В США назвали условие для снятия санкций с России

Госсекретарь США Блинкен заявил, что снятие санкций зависит от переговоров Москвы и Киева

Фото: Olivier Douliery / AP

Западные санкции могут быть сняты с России в зависимости от результатов переговоров Москвы и Киева. Такое условие назвал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина. (...) Цель санкций — не быть бесконечными, а изменить поведение России. Если будут результаты переговоров, санкции, давление, поддержка Украины — мы достигнем этого, то (…) в определенной мере санкции уйдут», — сказал он.

Блинкен заявил, что дальнейшие события «зависят от России».

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. После ее начала Москва столкнулась с беспрецедентными санкциями — США и Евросоюз заморозили российские золотовалютные резервы и наложили персональные санкции на главу государства, ряд высокопоставленных чиновников, журналистов и общественных деятелей. Из-за введенных ограничений российский рынок покинул ряд зарубежных компаний.

2 апреля в Белом доме заявили о введении США санкций еще против 120 организаций из России и Белоруссии. Под ограничительные меры попали уже 96 российских предприятий.

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Сергей Истомин
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