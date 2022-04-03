Россиянам назвали альтернативные валюты для вкладов

Аналитик Евстифеев посоветовал вложить четверть сбережений в альтернативные валюты

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев назвал россиянам альтернативные валюты для вкладов. Он посоветовал хранить в них четверть сбережений, еще 25 процентов в рублях и не более половины — в валютах западных стран, передает РИА Новости.

«Оптимальным будет являться такое соотношение: 25 процентов на российский рубль, что позволит получить повышенную доходность; 50 процентов на западные валюты, которые хеджируют девальвационный риск рубля, еще 25 процентов на новые альтернативы, например, юань, гонконгский доллар и так далее, это диверсифицирует геополитический риск», — пояснил эксперт.

По словам Евстифеева, выбор валюты для хранения сбережений существенно снизился, в наличном виде фактически перестали быть доступны евро, доллары, франки и фунты, ставки по ним также снижаются.

Популярным становится китайский юань, однако он имеет свои риски, поскольку Пекин проводит политику контроля за движением капитала, уточнил эксперт. Обменные курсы этой валюты могут меняться под воздействием политических и экономических факторов, а не рыночных.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что происходящее в последнее время укрепление рубля на валютном рынке объясняется снижением объемов импорта. Другим положительным моментом для отечественной валюты является решение властей перевести оплату экспортированного газа в рубли.

