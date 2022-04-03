Аналитик назвал факторы укрепления рубля

Аналитик Джиоев заявил, что укрепление рубля объясняется снижением объемов импорта

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев в беседе с агентством «Прайм» назвал факторы укрепления рубля, заявив, что происходящее в последнее время укрепление рубля на валютном рынке объясняется снижением объемов импорта.

«Такому укреплению способствует резкое снижение объемов импорта в страну и как следствие уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров», — заявил специалист, добавив, что рубль поддерживает введение 12-процентной комиссии на покупку валюты и решение властей о переводе оплаты за газ в рубли.

Другим положительным моментом для отечественной валюты является решение властей перевести оплату экспортированного газа в рубли, заключил собеседник агентства.

Ранее аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский в беседе с «Лентой.ру» спрогнозировал, что курс доллара до конца июня будет колебаться в текущих значениях. Это связано с введением Центробанком (ЦБ) цены на золото в рублях. В то же время стоимость евро будет снижаться, считает он.