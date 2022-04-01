Аналитик спрогнозировал курс доллара до конца полугодия

Аналитик Голубовский считает, что курс доллара останется на текущих значениях до 30 июня

Курс доллара до конца июня будет колебаться в текущих значениях. Это связано с введением Центробанком (ЦБ) цены на золото в рублях. В то же время стоимость евро будет снижаться. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» дал аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

На снижение курса доллара повлияло решение Центробанка с 28 марта по 30 июня покупать золото у российских банков по фиксированной цене пять тысяч рублей за грамм. Это позволило стабилизировать стоимость американской валюты до конца полугодия, считает Голубовский.

«Реально курс рубля сейчас колеблется на уровне 83,50. Это уровень, на котором он останется до середины года. Очень незаметной прошла важная новость о том, что Центробанк ввел цену на золото в рублях, пять тысяч рублей за грамм. Он ввел ее при курсе доллара к рублю в районе ста. Тогда люди удивлялись, почему ЦБ так дешево продает, потому что через цену золота в долларах эквивалентный курс должен был быть около 80 рублей за доллар. Это решение ЦБ означало, что курс будет 80 с копейками, где он сейчас и есть», — объяснил экономист.

У нас в стране золотой стандарт, расслабьтесь. Если после 30 июня его отменят, это будет плохой знак, что рубль опускается в свободное падение Дмитрий Голубовский аналитик компании «Золотой монетный дом»

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Сейчас в России есть условия для еще большего снижения стоимости американской валюты, но пользы для экономики от этого будет мало, полагает Голубовский.

«ЦБ поставил цену золота фиксированной до середины лета. Если доллар будет стоить 50 рублей, то Центробанк будет переплачивать за золото в долларах. ЦБ уже все решил. Курс рубля мог бы дойти до 42 рублей за доллар, поскольку всем запрещено доллар покупать и выводить из страны, а цены на нефть и газ находятся на нынешнем уровне. Рубль мог бы укрепляться очень сильно, что это перекосило бы полностью международную торговлю, у нас внутренние цены на базовые товары стали бы выше, чем на внешнем рынке, мы не могли бы вообще ничего экспортировать, потому что это было бы неконкурентоспособно. Укрепление рубля закончено», — уверен он.

По мнению специалиста, во втором полугодии золото может ненадолго, но достаточно сильно скорректироваться и потерять около 30 процентов стоимости. Это приведет к изменению курса до 120 рублей за доллар. В то же время европейская валюта будет снижаться из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса. По мнению аналитика, курс евро может опуститься до 85 рублей.

Все худшее, что могло случиться с финансовой системой страны, случилось. Запад расстрелял все свои снаряды, никаких новых снарядов он ввести не сможет. То состояние экономики, в котором мы сейчас находимся, оно надолго Дмитрий Голубовский аналитик компании «Золотой монетный дом»

Во время торгов Мосбиржи 1 апреля минимальный курс доллара достигал 80,33 рубля, евро — 92,03 рубля.

Ранее главный аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов допустил снижение курса доллара до 30-50 рублей в условиях санкций.

