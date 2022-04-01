Доллар упал ниже 81 рубля впервые с 23 февраля

Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля

Курс доллара на Московской бирже в начале торгов 1 апреля упал ниже 81 рубля впервые с 23 февраля, свидетельствуют данные площадки. Американская валюта в моменте опускалась на 3,45 процента до 80,33 рубля.

По состоянию на 10:07 по московскому стоимость доллара скорректировалась и теперь он торгуется по 83,2 рубля. Евро на открытии торгов подешевел на 0,5 процента до 92,03 рубля. 31 марта в котировках европейской валюты также был зафиксирован локальный антирекорд — евро упал ниже 88 рублей (до 87,7 рубля) впервые с 21 февраля.

Российский фондовый рынок 1 апреля открылся ростом основных индексов. Индекс Мосбиржи увеличился на 0,4 процента, валютный индекс РТС — на 0,6 процента. Кроме того, на открытии торгов цены на газ в Европе выросли почти на 6 процентов: стоимость майского фьючерса росла до отметки выше 1550 долларов за тысячу кубометров после подписания президентом России Владимиром Путиным указа об оплате топлива в рублях.

Ранее Банк России сообщил, что смягчает ограничения для физических лиц на переводы средств на рубеж. На ближайшие шесть месяцев Центробанк установил лимит в размере 10 тысяч долларов в месяц, если перевод идет со счета в российском банке, и в размере 5 тысяч долларов, если вывод средств идет с помощью компании-посредника без открытия счета.