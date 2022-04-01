Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Цены на газ в Европе выросли

Цены на газ в Европе выросли почти на 6 процентов на торгах 1 апреля

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Цены на газ в Европе выросли почти на 6 процентов на открытии торгов 1 апреля, свидетельствуют данные биржи.

В начале торгов стоимость майского фьючерса росла до отметки выше 1550 долларов за тысячу кубометров, к моменту написания новости она скорректировалась до 1484 долларов.

Котировки TTF1! от TradingView

31 марта президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о торговле газом с «недружественными странами». Он заявил, что в случае отказа от оплаты газа в рублях действующие контракты на поставки из России будут остановлены.

Как следует из самого документа, механизм получения средств за газ в рублях будет работать таким образом, что европейские потребители продолжат (через Газпромбанк, где согласно указу им потребуется открыть счета) платить в иностранной валюте. Кредитное учреждение будет затем само менять валюту на Мосбирже и зачислять на рублевые счета, которые также потребуется открыть иностранным клиентам, — для перевода поставщику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Камеры зафиксировали момент обстрела нефтебазы в Белгороде вертолетами ВСУ
Россиянам назвали срок для накопления миллиона долларов
Власти США уличили в расовой предвзятости из-за гостеприимства к украинцам
Медведев высказался об упущенном шансе вновь стать первой ракеткой мира
Женщина сделала тату и заметила нелепую ошибку в эскизе после сеанса
Глава МЧС вылетит на место пожара в Белгороде
Российский тренер избил ребенка на занятии и попал на видео
В Совфеде объяснили неудачу в предотвращении удара по нефтебазе в Белгороде
Эксперты оценили риски появления контрафактной техники в России
В Москве посетитель ресторана ударил ножом в грудь официанта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.