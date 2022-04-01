Цены на газ в Европе выросли почти на 6 процентов на торгах 1 апреля

Цены на газ в Европе выросли почти на 6 процентов на открытии торгов 1 апреля, свидетельствуют данные биржи.

В начале торгов стоимость майского фьючерса росла до отметки выше 1550 долларов за тысячу кубометров, к моменту написания новости она скорректировалась до 1484 долларов.

31 марта президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о торговле газом с «недружественными странами». Он заявил, что в случае отказа от оплаты газа в рублях действующие контракты на поставки из России будут остановлены.

Как следует из самого документа, механизм получения средств за газ в рублях будет работать таким образом, что европейские потребители продолжат (через Газпромбанк, где согласно указу им потребуется открыть счета) платить в иностранной валюте. Кредитное учреждение будет затем само менять валюту на Мосбирже и зачислять на рублевые счета, которые также потребуется открыть иностранным клиентам, — для перевода поставщику.