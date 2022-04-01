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Банк России упростил вывод средств из страны

Банк России смягчил лимиты на переводы физических лиц за рубеж

Фото: Globallookpress.com

Ограничения для физических лиц на переводы средств из России смягчаются. На ближайшие шесть месяцев Центробанк установил лимит в размере 10 тысяч долларов в месяц, если перевод идет со счета в российском банке, и в размере 5 тысяч долларов, если вывод средств идет с помощью компании-посредника без открытия счета. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Банка России.

Для вывода остальных валют сумма перевода пересчитывается в доллары по текущему официальному курсу. При этом упрощение распространяется только на резидентов или нерезидентов из стран, не поддержавших санкции против России. В том числе речь идет о трудовых мигрантах, работающих по гражданско-трудовым договорам.

Вывод средств с банковских счетов для нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России по-прежнему приостановлен. Такая же норма действует в отношении юридических лиц. Для счетов российских брокеров в отношении этих категорий физических и юридических лиц применяются аналогичные правила.

Ранее СМИ сообщили, что Центробанк рекомендовал российским кредитным организациям ввести несколько курсов рубля в зависимости от того, кто хочет купить валюту. Для импортеров, которым нужны средства для расчетов по зарубежным контрактам, она будет продаваться с превышением биржевого курса не более, чем на два рубля. Для всех остальных превышение должно составлять как минимум десять рублей.

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Платон Щукин
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