Банк России упростил вывод средств из страны

Банк России смягчил лимиты на переводы физических лиц за рубеж

Ограничения для физических лиц на переводы средств из России смягчаются. На ближайшие шесть месяцев Центробанк установил лимит в размере 10 тысяч долларов в месяц, если перевод идет со счета в российском банке, и в размере 5 тысяч долларов, если вывод средств идет с помощью компании-посредника без открытия счета. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Банка России.

Для вывода остальных валют сумма перевода пересчитывается в доллары по текущему официальному курсу. При этом упрощение распространяется только на резидентов или нерезидентов из стран, не поддержавших санкции против России. В том числе речь идет о трудовых мигрантах, работающих по гражданско-трудовым договорам.

Вывод средств с банковских счетов для нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России по-прежнему приостановлен. Такая же норма действует в отношении юридических лиц. Для счетов российских брокеров в отношении этих категорий физических и юридических лиц применяются аналогичные правила.

Ранее СМИ сообщили, что Центробанк рекомендовал российским кредитным организациям ввести несколько курсов рубля в зависимости от того, кто хочет купить валюту. Для импортеров, которым нужны средства для расчетов по зарубежным контрактам, она будет продаваться с превышением биржевого курса не более, чем на два рубля. Для всех остальных превышение должно составлять как минимум десять рублей.