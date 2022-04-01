Песков оценил мнение США об искусственном повышении курса рубля

Пресс-секретарь Путина Песков не согласился с оценкой США о «накачанном» курсе рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил мнение США о том, что курс рубля якобы повышается искусственно. Об этом сообщает РИА Новости.

«С такими словами не согласны, ориентироваться на курс рубля можно», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд 1 апреля заявила, что российские власти ведут «искусственное накачивание рубля». По ее словам, курс рубля больше не может расцениваться как адекватный индикатор положения дел в российской экономике в связи с предпринимаемыми Москвой действиями.

Ранее главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов допустил снижение курса доллара до 30-50 рублей в условиях санкций. Как напомнил Антонов, на данный момент с одной стороны действуют жесткие ограничения на покупку, использование и вывоз валюты, а с другой — падает российский импорт. Но даже в нынешних условиях доллар может стоить и 50, и 30 рублей, уверен он.