Белый дом заявил об искусственном накачивании рубля Центробанком и правительством России

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что российские власти искусственно укрепляют курс национальной валюты. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, курс рубля больше не может расцениваться как адекватный индикатор положения дел в российской экономике в связи с предпринимаемыми Москвой действиями.

Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ Кейт Бедингфилд директор по коммуникациям Белого дома

Помимо этого, она отметила, что в Вашингтоне убеждены в эффективности антироссийских санкций. Бедингфилд добавила, что в России наблюдается «драматическая инфляция», а инвесторы не хотят вкладываться в экономику страны.

В ходе торгов на Московской бирже 31 марта курс американской валюты падал на 1,55 рубля или 1,8 процента, до 83 рублей. При этом курс евро опускался ниже 88 рублей — в моменте стоимость валюты достигала 87,7 рубля. В прошлый раз евро находился на такой отметке лишь 21 февраля. Тем не менее, западные валюты недолго находились на таком низком уровне и их курсы почти сразу скорректировались.

Давление на Россию

Директор по коммуникациям Белого дома также анонсировала очередные санкции, которые Минторг США введет против организаций из России и Белоруссии.

«В ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы», — заявила Бедингфилд. По ее словам, в список будут добавлены 120 организаций. Они не смогут получать технологии из США без лицензии. «В предоставлении которой в большинстве, если не во всех случаях, будет отказано», — добавила она.

31 марта власти США расширили экономические санкции против России. Американский Минфин внес в санкционный список дополнительно 13 физических лиц и 21 организацию из России. В частности, под ограничения Вашингтона попали предприятия «Сертал», «Серния Инжиниринг», НИИ «Вектор», АО «Микрон» и АО «Т-Платформы». При этом дочерняя банковская компания торговой площадки Ozon — «Ozon Банк» была исключена из санкционного списка американской стороны.

Возвращение к норме

Экономист Михаил Беляев объясняет укрепление рубля по отношению к доллару позитивным новостным фоном.

Общее состояние экономики определяет якорный, или по-другому фундаментальный, курс одной валюты к другой, рассказал он. «То, что было до 21-24 февраля, то есть 76 рублей за доллар и 81 за евро — эти курсы и были равновесными, фундаментальными», — отметил Беляев.

Всевозможная тревожная информация, повышающая риски, вселяющая неуверенность в развитии событий вызывает нервозное и ажиотажное состояние рынка, заключил экономист. «Это, собственно, и произошло 24 февраля», — подчеркнул Беляев. В то же время изменение курса валют экономист сравнил с игрой в резинку. Как бы сильно ее не оттягивали, она все равно будет стремиться вернуться в первоначальное, спокойное состояние, пояснил Беляев.

«Предел возврата — 76 рублей за доллар. Может быть, при очень благоприятных условиях он проскочит эту отметку по инерции и дойдет до 75-74. Но опять-таки уже с той стороны он будет стремиться к 76», — поделился экономист.

Американский инвестор Адам Таунсэнд, в свою очередь, удивился укреплению курса рубля на фоне антироссийских санкций. «Рубль отыграл весь свой санкционный удар», — заявил бизнесмен из США.