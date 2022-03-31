Изменение курса рубля сравнили с оттягиванием резинки

Экономист Беляев заявил, что рубль укрепится до 76 рублей за доллар

Экономист Михаил Беляев объяснил укрепление рубля по отношению к доллару позитивным новостным фоном. По прогнозу специалиста российская валюта продолжит расти и остановится в пределах 74-76 рублей за доллар, если не случится новых событий, негативно влияющих на курс валют. Этот процесс он сравнил с оттягиванием резинки — она все равно стремится к исходному положению. Об этом эксперт рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Якорный курс

Курсы валюты зависят от общего состояния экономики, от ее эффективности и темпов, а также от состояния бюджета и от платежного баланса, указал экономист. «Мы понимаем, что наша экономика находится не в самом блестящем положении и есть проблемы, которые надо решать, в том числе из-за санкций. Тем не менее, она находится во вполне равновесном состоянии. Это говорит о том, что мы движемся в развитии и вместе с тем никаких кризисных явлений у нас не наблюдается», — добавил он.

Общее состояние экономики определяет якорный, или по-другому фундаментальный, курс одной валюты к другой. «То, что было до 21-24 февраля, то есть 76 рублей за доллар и 81 за евро — эти курсы и были равновесными, фундаментальными», — отметил Беляев.

Всевозможная тревожная информация, повышающая риски, вселяющая неуверенность в развитии событий вызывает нервозное и ажиотажное состояние рынка, заключил экономист. «Это, собственно, и произошло 24 февраля», — подчеркнул Беляев.

Пришел негативный информационный фон и рубль клюнул по отношению к доллару, причем клюнул, достаточно резко, не говоря о том, что на бирже очень здорово ему помогли спекулянты, которые играли против рубля Михаил Беляев экономист

Курс как резинка

Изменение курса валют экономист сравнил с игрой в резинку. Как бы сильно ее не оттягивали, она все равно будет стремиться вернуться в первоначальное, спокойное состояние, пояснил Беляев.

«Курс рубля отклоняется как на резинке, то есть его все время тянет к фундаментальному значению, которое определено общим состоянием экономики. Поэтому, как только новостной фон нормализовался, эта резинка стала притягивать курс обратно к значениям, на которых он должен быть. Это продолжится если не случится никакого нового вброса, который поломает эту тенденцию, может быть неделю или две», — заключил он.

На каком значении установится рубль

«Предел возврата — 76 рублей за доллар. Может быть, при очень благоприятных условиях он проскочит эту отметку по инерции и дойдет до 75-74. Но опять-таки уже с той стороны он будет стремиться к 76», — поделился экономист.

Беляев констатировал, что сказать более точных цифр пока невозможно. Совершенно точно, что рубль не остановится на 80 по отношению к доллару. Но с такой же уверенностью можно утверждать, что он не укрепится до 60, резюмировал Беляев. Все остальные прогнозы остаются догадками.

«Учитывая что рубль отклонился на большую величину и довольно на долго, вряд ли он проскочит эту цифру в 76. Скорее всего он остановится на отметке в 78 и будет стоять до тех пор, пока не произойдут фундаментальные изменения в стране, а они не произойдут за пару дней или опять не появится негативный фон», — сообщил специалист.

В ходе торгов на Московской бирже 31 марта курс евро опустился ниже 88 рублей — в моменте стоимость валюты достигала 87,7 рубля, свидетельствуют данные площадки. В прошлый раз евро находился на такой отметке лишь 21 февраля.