Американский инвестор удивился укреплению рубля на фоне санкций
Инвестор Таунсэнд из США заявил, что рубль отыграл весь санкционный удар
Американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению курса рубля на фоне антироссийских санкций. Об этом он написал в Twitter, передает РИА Новости.
«Рубль отыграл весь свой санкционный удар», — заявил бизнесмен из США.
Таунсэнд указал, что уровень инфляции в России ниже, чем в странах Европейского союза или Организации экономического сотрудничества и развития.
Ранее аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов назвал те страны, которые готовы отказаться от доллара вслед за Россией. По словам эксперта, о полном отказе от доллара в международных расчетах на данный момент не может быть и речи. При этом все чаще начал обсуждаться вопрос о переходе к расчетам в нацвалютах по части внешнеторговых операций.