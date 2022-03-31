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Американский инвестор удивился укреплению рубля на фоне санкций

Инвестор Таунсэнд из США заявил, что рубль отыграл весь санкционный удар

Фото: Pixabay

Американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению курса рубля на фоне антироссийских санкций. Об этом он написал в Twitter, передает РИА Новости.

«Рубль отыграл весь свой санкционный удар», — заявил бизнесмен из США.

Таунсэнд указал, что уровень инфляции в России ниже, чем в странах Европейского союза или Организации экономического сотрудничества и развития.

Ранее аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов назвал те страны, которые готовы отказаться от доллара вслед за Россией. По словам эксперта, о полном отказе от доллара в международных расчетах на данный момент не может быть и речи. При этом все чаще начал обсуждаться вопрос о переходе к расчетам в нацвалютах по части внешнеторговых операций.

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Марина Совина
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