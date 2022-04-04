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Пленный боец «Айдара» рассказал о тренировках с литовскими инструкторами

Пленный боец батальона «Айдара» заявил, что инструкторы из Литвы учили его убивать людей

Фoто: Евгений Котенко / РИА Новости

Попавший в плен боец батальона «Айдар» рассказал о тренировках с литовскими инструкторами-стрелками, которые учили военных штурмовать и зачищать здания. Об этом сообщает РИА Новости.

Пленный мужчина рассказал, что его вместе с другими боевиками прикомандировали к 53-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они проходили подготовку в течение семи месяцев.

По словам бойца «Айдара», тренировались военные в составе штурмовой группы из шести человек, он был прикрывающим стрелком. «Нас тренировали захватывать здания — одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные. Зачистка и захват зданий. Зашли в здание, зачистили и вышли», — рассказал он.

Мужчина добавил, что при зачистке от них требовали «всех уничтожить». Он также отметил, что инструкторами по стрельбе были два литовца.

Литовские власти не скрывают того, что на Украине уже долгое время работают их военные инструкторы. В начале февраля премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявляла, что Литва намерена увеличить их число в республике, а также обеспечить украинских военных оружием и снаряжением.

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Алевтина Запольская
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