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Россиянам назвали доступные для прямых перелетов страны в апреле

Российским туристам доступны без пересадки 19 стран, включая Шри-Ланку, ОАЭ и Эфиопию

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Эксперты туротрасли назвали российским туристам зарубежные направления, доступные без пересадок, а также раскрыли оптимальную стоимость таких поездок. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что в апреле отечественным путешественникам доступны для прямых перелетов 19 стран — Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Израиль, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, ОАЭ, Сербия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка и Эфиопия.

Дешевле всего весной можно улететь в Белоруссию — цена билета в одну сторону начинается от 4,2 тысячи рублей. До Таджикистана можно добраться за 10 тысяч рублей, в Киргизию — 11 тысяч, в Узбекистан — 12 тысяч, в Армению — 15 тысяч, а в Казахстан — 17 тысяч.

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Дороже россиянам обойдется поездка в Турцию — перелет из Москвы в Стамбул в апреле будет стоить 28 тысяч рублей. За билеты в Египет, Шри-Ланку, Азербайджан, Бахрейн и Алжир придется отдать до 40 тысяч рублей.

В ОАЭ, Эфиопию и Сербию проездные документы стоят до 50 тысяч рублей. Среди наиболее дорогих направлений — Израиль, Венесуэла, Иран и Катар. Цена авиабилетов в данные страны варьируется от 63 тысяч рублей до 128 тысяч.

Ранее в апреле отечественным туристам назвали стоимость туров в латиноамериканские страны, а также напомнили правила въезда и способы перелета. Проще всего туристам добраться до Мексики или Кубы — для въезда не нужен сертификат вакцинации и не требуется ПЦР-тест. Стоимость недельного тура в Мексике с размещением в четырехзвездочном отеле с питанием «все включено» составит от 705 долларов (58,8 тысячи рублей) на одного.

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Валентина Процкова
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