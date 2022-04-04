Россиянам назвали стоимость туров в страны Латинской Америки

Российским туристам назвали стоимость недельных туров в Мексику, Бразилию и Аргентину

Российским туристам назвали оптимальную стоимость туров в латиноамериканские страны, а также напомнили правила въезда и способы перелета. Подборка вариантов приведена на портале Hot Line Travel.

Проще всего туристам добраться до Мексики или Кубы — для въезда не нужен сертификат вакцинации и не требуется ПЦР-тест. Улететь на курорты из Москвы можно рейсами Emirates или Turkish Airlines. Стоимость недельного тура в Мексике с размещением в четырехзвездочном отеле с питанием «все включено» составит от 705 долларов (58,8 тысячи рублей) на одного.

Для поездки в Бразилию или Аргентину потребуется сертификат вакцинации (страна признает «Спутник V») и ПЦР-тест. Перелеты в крупнейшие страны Южной Америки из Москвы также выполняют Turkish Airlines и Emirates, семидневное путешествие в Рио-де-Жанейро и на курорт Бузиос с проживанием в отеле категории «четыре звезды» обойдется от 917 долларов (76,5 тысячи рублей), отдых в Аргентине выйдет чуть дешевле — от 749 долларов (62,5 тысячи рублей).

Венесуэла требует от путешественников ПЦР-тест перед вылетом и по прилете. Стоимость тура на 11 ночей в трехзвездочной гостинице начинается от 765 долларов (63,8 тысячи рублей). Добраться до курортов из Москвы можно авиакомпанией Turkish Airlines с пересадкой или напрямую с Conviasa.

Кроме того, с ПЦР-тестом россияне могут отправиться в Колумбию и Панаму — недельный отдых обойдется от 514 и 628 долларов соответственно (42,8 и 52,3 тысячи рублей). Рейсы из Москвы в Боготу и Панаму-Сити с пересадкой в Стамбуле выполняет Turkish Airlines.

Ранее в марте министр по туризму Венесуэлы Али Падрон Паредес заявил о готовности страны принимать туристов из России. Во время телефонного разговора с главой Ростуризма Зариной Догузовой он подчеркнул, что Россия является дружественной страной и стратегическим партнером для Венесуэлы.