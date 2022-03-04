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Одна из самых опасных стран заявила о готовности принимать российских туристов

Министр по туризму Венесуэлы заявил о готовности страны принимать туристов из России

Фото: Pixabay

Венесуэла, которая была признана одной из самых опасных стран мира для путешествий, заявила о готовности принимать туристов из России вопреки западным санкциям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Ростуризма.

Так, министр туризма Венесуэлы Али Падрон Паредес подчеркнул, что республика продолжает осуществлять авиасообщение с Россией — путешественникам доступны прямые рейсы авиакомпании Conviasa.

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По словам министра, Россия является дружественной страной и стратегическим партнером для Венесуэлы. Об этом заявил в ходе телефонного разговора с главой Ростуризма Зарины Догузовой. Кроме того, Догузова выразила надежду на скорейшее разрешение конфликтной ситуации на Украине и восстановление полетов в другие страны Латинской Америки — в Доминикану, Мексику и на Кубу.

Ранее в марте сообщалось, что Турция, Египет и Тунис подтвердили готовность принимать российских туристов. В Ростуризме заявили, что страны не планируют ограничивать въезд для путешественников из России. Отмечается, что государства, наоборот, заинтересованы в увеличении российского турпотока.

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Мария Гейн
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