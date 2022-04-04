Подсчитана вероятная доля темной материи в виде первичных черных дыр

Ученые Индии подсчитали, что не более 50 процентов темной материи является черными дырами

Индийские ученые установили новые ограничения на вероятную долю компактной темной материи в виде первичных черных дыр, которые можно обнаружить в результате эффектов микролинзирования в гравитационных волнах. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters.

Ученые проанализировали более 50 событий регистрации гравитационных волн и подсчитали, что не более 50 процентов темной материи может быть образовано первичными черными дырами. Ожидается, что в ближайшие несколько лет гравитационные детекторы LIGO и Virgo обнаружат от сотен до тысяч новых сигналов гравитационных волн, что позволит значительно улучшить ограничения на эту долю.

Гравитационным микролинзированием называют явление, при котором гравитационное поле массивного объекта, искажающее пространство вокруг него, искривляет пути световых лучей. Астрономам до сих пор не удавалось наблюдать эффекты от микролинзирования, создаваемого первичными черными дырами. Считается, что такие черные дыры возникли в ранней Вселенной и могут вносить вклад в темную материю — невидимое вещество, которое влияет на движение звезд в галактиках. По мнению ученых, если во Вселенной находится множество первичных черных дыр, они должны были бы в значительной степени искажать гравитационные волны.