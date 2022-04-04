Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Германия передала компанию «Газпрома» под госуправление

Германия передала дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Germania GmbH под госуправление

Фото: Hannibal Hanschke / DPA / Globallookpress.com

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с 4 апреля управляет компанией Gazprom Germania GmbH, из которой на прошлой неделе вышел российский «Газпром». Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, передает РИА Новости.

По его словам, постановление о попечительском управлении служит защите общественного порядка и сохранению общественного обеспечения. Данные действия обсуждались в правительстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Байден назвал самого опасного человека в мире
Владельцем задержанной в Испании роскошной яхты оказался российский миллиардер
Европейская пляжная страна разрешит безвизовый въезд россиянам до 90 дней
Германия передала компанию «Газпрома» под госуправление
ЛДПР призвала признать геноцид русских на Украине
Кадыров показал еще одну группу добровольцев для отправки на Украину
В Литве заявили о возвращении своего посла в Киев
США продолжат вводить санкции против России
Россияне расхотели покупать жилье
Парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.