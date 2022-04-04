Германия передала компанию «Газпрома» под госуправление

Германия передала дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Germania GmbH под госуправление

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с 4 апреля управляет компанией Gazprom Germania GmbH, из которой на прошлой неделе вышел российский «Газпром». Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, передает РИА Новости.

По его словам, постановление о попечительском управлении служит защите общественного порядка и сохранению общественного обеспечения. Данные действия обсуждались в правительстве.