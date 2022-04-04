Farda: Европе грозит голод из-за санкций против России, придется «поступаться принципами»

Европе назвали способ избежать голода из-за санкций против России. Об этом пишет иранское издание Farda, передает РИА Новости.

В материале говорится, что отказ от российского газа и отсутствие поставок зерна в Европу грозит жителям континента голодом.

По этим причинам издание спрогнозировало смягчение или отмену санкций против России, а также снятие ограничений против Ирана. «Из-за всех вышеупомянутых проблем и критической их важности для Европы, весьма вероятно, что европейским политикам и правительствам уже в самое ближайшее время придется "поступаться принципами"», — говорится в материале.

В статье также напомнили о прогнозе бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска. Он утверждал, что стоимость хлеба в стране вырастет вчетверо в случае срыва посевной на Украине и отсутствия поставок зерна из России. По мнению иранского автора, аналогичные проблемы угрожают и другим странам Европы. Еще одной опасностью в статье называется подорожание топлива из-за отказа покупать российский газ за рубли.

28 марта в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) заявили, что для ряда стран существует угроза «катастрофического голода» из-за кризиса на Украине. Специалисты также заявили о росте цен во всем мире на базовые продукты питания. В частности, старший аналитик по продовольственным кризисам и руководитель группы управления по чрезвычайным ситуациям и обеспечению устойчивости FAO Лука Руссо рассказал, что риск голода существует для Афганистана, Сирии, Йемена, а также ряда стран Сахеля и Африканского Рога.