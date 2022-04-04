Психолог назвал способ обратить кризис в свою пользу

Психолог Марик Хазин рассказал, что кризисы положительно влияют на человека

Психолог и гештальт-терапевт Марик Хазин рассказал, как кризисные моменты в жизни становятся временем для личностного роста и позволяют понять себя. В статье для Psychologies он объяснил, как научиться видеть в тяжелых периодах жизни положительные стороны, и назвал способ обратить кризисы в свою пользу.

По словам Хазина, кризисы неизбежны и сопротивляться им бесполезно. Однако они положительно влияют на человека и помогают «раскрыть неведомое, проникнуть в новые грани жизни, взаимоотношений с другими и с самим собой». Именно поэтому кризисные моменты стоит воспринимать как время для внутреннего роста и налаживания отношений с самим собой.

Психолог рассказал, что после пережитого им кризиса из-за диагностированного рака он научился прислушиваться к себе: «Благодаря тому, что я научился слышать себя, я сам излечился и многим другим подсказал, как улучшить здоровье». Погружаясь в боль и переживания от кризисных ситуаций, по словам Хазина, мы переживаем «ресурсный процесс, способствующий взрослению духа».

Психолог советуем всем, кто переживает кризис в жизни, не избегать его, а «превратить в лучшего друга, подсказывающего, куда идти, с кем знакомиться, кого избегать, что делать, а что — нет».

Ранее психолог также рассказал, что смех помогает справляться со стрессом. Он объяснил, как с помощью смеха повысить уровень гормонов радости и преодолеть плохое настроение.