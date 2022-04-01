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Россиянам назвали доступный метод борьбы со стрессом

Основатель лаборатории Lab4U Саванович назвал смех бесплатным лекарством

Фото: Shutterstock

Владелец и основатель медицинской лаборатории Lab4u Валерий Саванович рассказал, что избыток гормонов стресса является причиной многих проблем со здоровьем. В интервью для «КП» он объяснил, что при стрессовых ситуациях организм вырабатывает специальные гормоны — кортизол и адреналин, избыток которых ведет к постоянным головным болям и проблемам со сном.

Саванович отметил, что остановить выработку гормонов стресса человеку не под силу, зато можно повлиять на повышение уровня гормонов радости. Он назвал смех бесплатным лекарством и самым доступным методом борьбы со стрессом.

Предприниматель пояснил россиянам, что за хорошее настроение отвечают гормоны дофамин и серотонин. Дофамин отвечает за получение удовольствия от проделанной работы, ответственен за мотивацию и чувство удовлетворенности от достигнутых целей. Основатель медлаборатории призывает срочно проверить уровень дофамина всех, кто не испытывает радости от жизни и работы.

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Серотонин, в свою очередь, формирует общий положительный эмоциональный фон и повышает устойчивость к тревожным событиям. По словам Савановича, когда мы смеемся, эти гормоны вырабатываются в больших количествах и тем самым способствуют повышению настроения.

Как сообщил эксперт, смех гораздо полезнее, чем принято считать. Например, при смехе в работу включаются мышцы пресса, диафрагмы и желудка, а дыхательная система начинает функционировать активнее. Так, смех насыщает клетки организма кислородом, похожий эффект дает небольшая пробежка.

Ранее психиатр рассказал, что смех является завуалированной формой истерики. Он объяснил, как с его помощью возможно выпускать и проживать негативные эмоции.

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Елена Матвиенко
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