Психиатр рассказал о пользе истерики

Психиатр Фомин назвал краткосрочную истерику способом выпустить пар и негативные эмоции

Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин заявил, что с помощью истерического состояния человек приспосабливается к неблагоприятным и тревожным условиям. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Фомин рассказал о пользе истерики и объяснил, что она является адаптивным механизмом. Она также служит способом выплеснуть негативные чувства и не копить их в себе.

«Когда человек уже не может терпеть то, что происходит, не может терпеть тревогу или стресс, он начинает это упорно проговаривать, эмоционально жестикулируя, повышая голос. Краткосрочная истерика может быть безопасна и может быть нужна. Проявить истеричность в моменте, заплакать, проявить эмоции — это возможность выпустить пар, негатив, чтобы его не копить», — объяснил специалист.

При этом смех является завуалированной формой истерики, когда человек не может выразить эмоции так, как ему хочется — криком, гневом или иным способом. Длительное состояние истерики грозит компульсивными действиями, которые могут привести к ошибкам — например, к поспешному увольнению.

Психиатр призвал не успокаивать человека в состоянии истерики и дать ему прожить чувства, что он испытывает. Лучше предложить помощь, когда эмоции станут менее яркими.