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Влияние соцсетей на тревожность оценили

Психотерапевт Федорович считает, что снижение активности в соцсетях уменьшает тревожность

Фото: Shutterstock

Решение Роскомнадзора заблокировать Instagram в России, чтобы обеспечить психологическое здоровье граждан и защитить их от травли, может принести плоды, так как с начала спецоперации на Украине избыток информации негативно влияет на состояние людей, рассказал «Ленте.ру» врач-психотерапевт, психолог Александр Федорович.

Повышенная тревожность из-за публикаций в соцсетях вызвана тем, что люди получают слишком много информации, которая зачастую может оказаться фейковой. По мнению специалиста, важно критически оценивать новостной поток.

«Тот информационный наплыв, который демонстрируют сейчас все без исключения социальные сети, требует контроля. Если этот поток будет меньше, то здравомыслия будет несколько больше. Уже хотя бы из-за того, что большинство текстов, роликов, фотоматериалов, которые предлагаются пользователям в этих сетях, искусственные. Это не частные лица, это кибератака, если хотите, и это должно пресекаться», — отметил психотерапевт.

Социальная сеть предполагает формирование неких иллюзий относительно тех или иных аспектов жизни. Это не совсем про здоровье

Александр ФедоровичВрач-психотерапевт

Россияне начали получать через портал «Госуслуг» письма с предупреждением Роскомнадзора о блокировке Instagram. Ведомство объяснило такой шаг заботой о психологическом состоянии россиян и предложило им перейти во «ВКонтакте» и «Одноклассники». По мнению Александра Федоровича, такое решение оценят не все, но когда речь идет об угрозах и оскорблениях, ограничение может быть оправдано.

«Самая большая проблема — абсолютная безнаказанность. По факту получается, что можно оскорблять человеческое достоинство, и тебе в принципе за это ничего не будет — по крайней мере так считает большинство пользователей социальных сетей и вообще интернета. Решение оздоровить психологическую обстановку — очень уместно и очень своевременно, но насколько блокировка социальной сети соответствует этой идее — тут у меня уже не все складывается совершенно ровно. Каждая социальная сеть через своих администраторов предлагает свой формат недопустимых действий, админы должны заниматься чисткой этих недопущений. Но если Meta сообщает, что освобождает свое пространство именно для этого, тогда действия Роскомнадзора оправданы», — заключил специалист.

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Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram в полночь 14 марта. Причиной стала утечка из внутренней переписки Meta, что модераторам Facebook и Instagram разрешат в ряде в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих.

Позднее в компании подтвердили, что на платформах разрешат призывать к насилию только в отношении российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине, за исключением пленных.

4 марта Роскомнадзор заблокировал в России Facebook из-за ограничения доступа к российским СМИ в соцсети.

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Мария Сметанина
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