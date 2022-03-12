Глава Instagram ответил на блокировку соцсети в России

Глава Instagram Моззери назвал неправильной блокировку соцсети на территории России

Глава Instagram Адам Моззери прокомментировал блокировку соцсети в России, назвал ее неправильным решением. Об этом он написал в Twitter, его слова приводит ТАСС.

Он подтвердил, что платформа будет заблокирована на территории России в понедельник, 14 марта, выразив мнение, что это «отрежет десятки миллионов из россиян друг от друга и от остального мира».

В понедельник Instagram заблокируют в России. Это решение отрежет 80 млн в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно Адам Моззери глава Instagram

Политика Meta

В пятницу, 11 марта, компания Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, объявила об изменении политики. В письме модераторам двух площадок говорилось, что в ряде стран Meta временно разрешит своим социальным сетям не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих.

Предполагалось также, что в соцсетях не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Позднее, эту информацию подтвердил пресс-секретарь Meta Энди Стоун.

Мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию Энди Стоун пресс-секретарь Meta

По его словам, речь идет о «формах политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию». В частности, в свете событий на Украине пользователям разрешат призывать к «смерти российских оккупантов», однако администрация соцсетей будет блокировать призывы к насилию против российских гражданских лиц.

Реакция в России

После этого Генпрокуратура направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовало запретить ее деятельность на территории России. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении компании.

В свою очередь, Роскомнадзор объявил, что ограничит доступ к Instagram на территории России.

На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен Роскомнадзор

Позднее стало известно, что изменения вступят в силу позже — в 00:00 понедельника, 14 марта. В ведомстве пояснили, что дали пользователям 48 часов для того, чтобы перенести свои фото- и видеоматериалы в другие соцсети, а также уведомить своих подписчиков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение ограничить доступ к Instagram своевременным. По его словам, Meta превратилась «в орудие информационной войны и средство пропаганды экстремизма, фашизма и терроризма». Он заявил, что враждебная политика компании направлена против более 140 миллионов жителей России.

Считаю очень правильным и своевременным требование о блокировке данной платформы Рамзан Кадыров глава Чеченской республики

Реакция в мире

Изменения в политике Meta осудили и в ООН. По словам официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, решение Meta не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян вызывает озабоченность, вопрос будет обсуждаться с компанией.

Это очень сложный вопрос, но он вызывает определенную обеспокоенность в том, что касается международного законодательства о правах человека и гуманитарного права Элизабет Троссел официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

Аналогичное мнение высказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Мы четко выступаем против любого разжигания ненависти и всех призывов к насилию. Такая риторика неприемлема с любой стороны Стефан Дюжаррик официальный представитель генерального секретаря ООН

Блокировка Facebook и Twitter

О том, что Facebook заблокировали в России, стало известно 4 марта. Такая мера была принята Роскомнадзором в ответ на ограничения доступа к российским СМИ в соцсети. Уточнялось, что с октября 2020 года было зафиксировано 25 подобных случаев, в частности, блокировка коснулась аккаунтов каналов «Звезда» и RT, агентств РИА Новости и Sputnik, а также изданий «Лента.ру» и «Газета.Ru».

В тот же день стало известно об ограничении доступа к Twitter из-за распространения недостоверных материалов о специальной операции по защите Донбасса.

Последствия для блогеров

Директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков заявил, что почти 1100 блогеров-миллионников пострадают от закрытия Instagram в России. По информации Зыкова, российских блогеров с аудиторией от 100 тысяч до 1 миллиона в России — 18,5 тысяч, 10-100 тысяч подписчиков — 255 тысяч.

При этом, перспективы блогерства в Instagram, считает Зыков, теперь под большим вопросом, скорее всего, блогерам придется идти на биржу труда. Он уверен, что несмотря на то, что сейчас Instagram и Facebook у многих россиян продолжает работать и после блокировки, блогерам все равно придется подстраиваться под новые реалии.

По словам эксперта, в основном, после блокировки Instagram подписчики уйдут в Telegram и во ВКонтакте. Вконтакте, предполагает он, в приоритете, «потому что у многих пользователей Instagram важны Stories, в Telegram Stories нет».

