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Перспективы блогерства в Instagram после блокировки сочли сомнительными

Эксперт Зыков рассказал о финансовых потерях блогеров после блокировки Instagram

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Перспективы блогерства в Instagram теперь под большим вопросом, скорее всего, блогерам придется идти на биржу труда, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Он рассказал «Ленте.ру» о том, с какими проблемами столкнутся в индустрии после блокировки соцсети.

Ранее Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении американской компании Meta Platforms в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.

Так как Facebook продолжает работать после блокировки у многих пользователей из России, есть вероятность, что то же самое произойдет и с Instagram, однако блогерам все равно придется подстраиваться под новые реалии, отметил Зыков.

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Что делать блогерам

По его словам, при блокировке соцсети у блогеров есть два варианта: либо переходить на другие площадки, либо обучать пользователей ставить средства обхода блокировок – VPN. Среди площадок, которые могут стать альтернативой Instagram Зыков назвал «ВКонтакте», «Одноклассники», «ЯRUS» и Tenchat, отметив, что последние две сравнительно новые, но неожиданно получившие популярность.

В варианте с переходом пользователей на VPN есть свои сложности, поделился эксперт по соцсетям. «Если они будут обучать VPN, есть минусы. Во-первых, бесплатные VPN опасные, так как они воруют данные, а если ставить платные, это фактически ежемесячная подписка на блогера — они довольно дорогие, тем более сейчас с учетом курса валют, а они в долларах продаются, и их нужно каждый месяц пополнять», — рассказал он.

Непонятно, насколько продолжение деятельности на заблокированной площадке удовлетворит блогеров, так как к ним могут потерять интерес рекламодатели. «Социальная сеть будет заблокирована, количество подписчиков может резко упасть, соответственно, рекламодатели потеряют интерес к тому, чтобы размещать свои нативные рекламные сообщения у блогеров», — заключил Зыков.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что гражданам, которые в случае запрета Facebook и Instagram в России будут обходить блокировки для подключения к ним, не грозят санкции.

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Екатерина Смирная
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