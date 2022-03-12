Больше тысячи блогеров-миллионников пострадают от закрытия Instagram в России

В АППСИМ сообщили, что 1100 блогеров-миллионников пострадают от закрытия Instagram в РФ

Директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков заявил, что почти 1100 блогеров-миллионников пострадают от закрытия Instagram в России. Слова эксперта передает РИА Новости .

По информации Зыкова, российских блогеров с аудиторией от 100 тысяч до 1 миллиона в России — 18,5 тысяч, 10-100 тысяч подписчиков — 255 тысяч. После блокировки Instagram подписчики уйдут в Telegram и во ВКонтакте. Глава Instagram Адам Моззери при этом счел «неправильным» решение отрезать «80 миллионов россиян друг от друга и от остального мира».

Ранее Зыков заявил, что перспективы блогерства в Instagram теперь под большим вопросом, скорее всего, блогерам придется идти на биржу труда. По его словам, при блокировке соцсети у блогеров есть два варианта: либо переходить на другие площадки, либо обучать пользователей ставить средства обхода блокировок – VPN.

11 марта Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении американской компании Meta Platforms в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.