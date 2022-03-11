Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Роскомнадзор назвал время прекращения работы Instagram в России

Роскомнадзор заблокирует Instagram на территории России в 00 часов 14 марта

Фото: Unsplash

Роскомнадзор назвал время прекращения работы социальной сети Instagram в России. Платформа станет недоступна для российских пользователей 14 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», — говорится в сообщении.

Ранее 11 марта стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к платформе на территории России. Причиной блокировки соцсети в стране стало то, что американская корпорация Meta (бывшая Facebook), которой принадлежит Instagram, разрешила публикацию на площадке постов с призывами к насилию в адрес россиян. Решение было принято по требованию Генеральной прокуратуры России.

В тот же день Генпрокуратура направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовало запретить ее деятельность на территории России. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении компании.

О том, что американская корпорация временно разрешила публиковать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, стало известно ранее в пятницу, 11 марта. Пользователям социальных сетей Meta также временно разрешат публиковать пожелания смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
В Минобороны впервые показали карту перешедших под контроль ВС России районов
Небензя заявил об отказе США от международных проверок биолабораторий на Украине
Россияне взяли паузу в бронировании путешествий
«Зенит» отреагировал на лишение украинского тренера всех титулов на родине
«ВКонтакте» запустила гранты на 100 миллионов рублей для поддержки клипмейкеров
Названы два имеющих право звонить королеве Елизавете II напрямую человека
Назван способ купить квартиру без ипотеки
Россиян лишат доступа к бизнес-залам в аэропортах и на вокзалах
Прохожий спас пенсионерку от ограбления в Москве
Байдена уличили в слабости из-за запрета поставлять польские самолеты на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.