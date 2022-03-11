Роскомнадзор назвал время прекращения работы Instagram в России

Роскомнадзор заблокирует Instagram на территории России в 00 часов 14 марта

Роскомнадзор назвал время прекращения работы социальной сети Instagram в России. Платформа станет недоступна для российских пользователей 14 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», — говорится в сообщении.

Ранее 11 марта стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к платформе на территории России. Причиной блокировки соцсети в стране стало то, что американская корпорация Meta (бывшая Facebook), которой принадлежит Instagram, разрешила публикацию на площадке постов с призывами к насилию в адрес россиян. Решение было принято по требованию Генеральной прокуратуры России.

В тот же день Генпрокуратура направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовало запретить ее деятельность на территории России. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении компании.

О том, что американская корпорация временно разрешила публиковать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, стало известно ранее в пятницу, 11 марта. Пользователям социальных сетей Meta также временно разрешат публиковать пожелания смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.