Кадыров назвал решение ограничить доступ к Instagram своевременным

Рамзан Кадыров заявил, что компания Meta превратилась в средство пропаганды экстремизма

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал решение Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram своевременным.

По его словам, Meta превратилась «в орудие информационной войны и средство пропаганды экстремизма, фашизма и терроризма». Он заявил, что враждебная политика компании направлена против более 140 миллионов жителей России. «Считаю очень правильным и своевременным требование о блокировке данной платформы», - отметил он.

Кадыров добавил, что каждый уважающий себя «чеченец и гражданин России всецело поддерживает решение о запрете». Он также призвал всех перейти на российские платформы.

Ранее стало известно об изменении политики компании Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram. В письме модераторам этих площадок говорилось, что в ряде стран Meta временно разрешит своим социальным сетям не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян.

После этого стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram на территории России. Платформа станет недоступна для российских пользователей в полночь 14 марта. Решение было принято по требованию Генеральной прокуратуры России. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении компании.