Роскомнадзор назвал россиянам альтернативу Instagram

Роскомнадзор назвал соцсети VK и «Одноклассники» альтернативой Instagram для россиян

Роскомнадзор назвал россиянам альтернативу социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms. В рассылке пользователям портала Госуслуг от регулятора говорится, что юзеры из РФ могут быстро перейти в VK («ВКонтакте») и «Одноклассники». Об этом в субботу, 12 марта, сообщает «Интерфакс».

«Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и "Одноклассники", с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдет быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор заявил, что блокировка Instagram необходима в том числе для обеспечения психологического здоровья граждан, в первую очередь детей и подростков. «Нам необходимо защитить их от травли и оскорблений в сети», — добавили в ведомстве.

Россиянам напомнили, что Роскомнадзор оставил время на переход в другие соцсети для информирования друзей и подписчиков, а также переноса контента с аккаунтов на другие ресурсы.

C 14 марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничит доступ к Instagram на территории России. Поводом стало распространившееся в ночь на 11 марта сообщение из внутренней рассылки Meta о том, что компания временно разрешает Instagram и Facebook, другой принадлежащей ей соцсети, не блокировать призывы к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих. Кроме того, отмечалось, что на платформах не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.