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Лавров описал ход переговоров России и Украины

Лавров заявил, что украинская сторона оценивает предложения Москвы с большим реализмом

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Интенсивность переговоров России и Украины после встречи в Стамбуле возросла, и киевская сторона стала с большим реализмом оценивать предложения Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, стороны продолжают обсуждать вопросы, связанные с безопасностью Украины, а также статусом Крыма, а также республик Донбасса — ДНР и ЛНР.

«Уже понятно стало и киевским представителям, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО, что о вступлении в НАТО следует забыть», — описал Лавров ход российско-украинских бесед.

Он также подчеркнул, что Украина уже осознала необходимость закрепления в мирном договоре ее нейтрального и безъядерного статуса. «Учитывая заигрывания с этой темой, которые звучали за последние несколько месяцев», — пояснил глава МИД.

Российская и украинская делегация встретились в Стамбуле 29 марта. Этим переговорам предшествовали длительные консультации в онлайн-формате.

Член переговорной группы и советник президента России Владимир Мединский заявил, что встреча принесла позитивный результат. В частности, Украина зафиксировала намерение отказаться от членства в НАТО и закрепить за собой нейтральный статус в обмен на гарантии безопасности со стороны иностранных государств. Также Киев подтвердил обязательства не заниматься разработкой ядерного оружия и расследовать пытки российских военнопленных. Сейчас встречи делегаций также проходят онлайн.

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Алевтина Запольская
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