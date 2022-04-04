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Названо неожиданное последствие спецоперации для французской экономики

CNBC: спецоперация России поможет президенту Франции Макрону провести пенсионную реформу
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Журналисты CNBC назвали неожиданное последствие российской операции на Украине для французской экономики. Дипломатические усилия президента Франции Эммануэля Макрона, предпринятые в ходе серии переговоров с главами обеих стран, помогут ему провести пенсионную реформу после нескольких неудачных попыток, так как рейтинг лидера укрепился. Пенсионный возраст может увеличиться с 62 до 65 лет.

Последний тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля. Опросы общественного мнения показывают, что поддержка главы страны растет после начала спецоперации России на Украине, показав лишь незначительное снижение в последние недели. Профессор Высшей коммерческой школы Парижа Томас Михальски считает весьма вероятным, что во французском парламенте после выборов в июне будет больше законодателей, поддерживающих Макрона. При таких обстоятельствах шансы президента получить необходимую поддержку для осуществления запланированной реформы увеличатся.

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Старший экономист Capital Economics Джессика Хайндс рассказала CNBC, что Макрон «может попытаться провести [реформу] через парламент», а не издавать специальный указ, чтобы обойти негативно настроенных парламентариев. Однако большая часть граждан Франции уже отрицательно оценили последствия возможного изменения пенсионного законодательства. В опросе общественного мнения, опубликованном 1 апреля, 70 процентов респондентов заявили, что выступают против повышения пенсионного возраста, половина из них — «категорически против».

Первоначальный план Макрона о реформировании пенсионной системы был отложен в 2020 году, поэтому президент так и не добился увеличения пенсионного возраста. Изменение предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. Размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов.

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Софья Ермакова
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