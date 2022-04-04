Названо неожиданное последствие спецоперации для французской экономики

CNBC: спецоперация России поможет президенту Франции Макрону провести пенсионную реформу

Журналисты CNBC назвали неожиданное последствие российской операции на Украине для французской экономики. Дипломатические усилия президента Франции Эммануэля Макрона, предпринятые в ходе серии переговоров с главами обеих стран, помогут ему провести пенсионную реформу после нескольких неудачных попыток, так как рейтинг лидера укрепился. Пенсионный возраст может увеличиться с 62 до 65 лет.

Последний тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля. Опросы общественного мнения показывают, что поддержка главы страны растет после начала спецоперации России на Украине, показав лишь незначительное снижение в последние недели. Профессор Высшей коммерческой школы Парижа Томас Михальски считает весьма вероятным, что во французском парламенте после выборов в июне будет больше законодателей, поддерживающих Макрона. При таких обстоятельствах шансы президента получить необходимую поддержку для осуществления запланированной реформы увеличатся.

Старший экономист Capital Economics Джессика Хайндс рассказала CNBC, что Макрон «может попытаться провести [реформу] через парламент», а не издавать специальный указ, чтобы обойти негативно настроенных парламентариев. Однако большая часть граждан Франции уже отрицательно оценили последствия возможного изменения пенсионного законодательства. В опросе общественного мнения, опубликованном 1 апреля, 70 процентов респондентов заявили, что выступают против повышения пенсионного возраста, половина из них — «категорически против».

Первоначальный план Макрона о реформировании пенсионной системы был отложен в 2020 году, поэтому президент так и не добился увеличения пенсионного возраста. Изменение предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. Размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов.