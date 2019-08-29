Франция задумала провести пенсионную реформу вопреки протестам

Президент Франции Эммануэль Макрон, перед выборами обещавший не повышать пенсионный возраст, нашел способ формально сдержать обещание, но сделать так, чтобы гражданам пришлось выходить на пенсию позже, пишет The Local.

По его мнению, справедливо будет, если человек, который позже начал трудовую деятельность, позже и завершит ее. Ранее Макрон заявлял, что хотел бы найти способ сделать так, чтобы средний возраст выхода на пенсию вырос до 64 лет.

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Во Франции минимальный пенсионный возраст установлен на уровне 62 лет для мужчин и женщин. Средняя продолжительность жизни в 82 года позволяет французам отдыхать дольше, чем гражданам любой другой страны мира.

Тем не менее полный размер пенсии гражданин получает, если его стаж не меньше 41,5 года. Чтобы пенсия была полной независимо от стажа, нужно доработать до 67 лет. В целом сама система представляется экспертам слишком усложненной — она содержит 42 различных режима выхода на пенсию. Поэтому правительство не первый год ищет способ упростить систему и заставить французов работать дольше. Но любая инициатива наталкивается на резкий протест.

Макрон, объясняя идею, предположил, что она позволит начать дискуссию по реформе и примирит оппонентов. Тем не менее инициативу раскритиковали его противники. Эрик Верт, министр труда при президенте Николя Саркози, заявил, что Макрон хочет дискриминировать французов, получающих высшее образование, ведь им приходится начинать работать позже.

В ближайшее время во Франции начнется общественная дискуссия по этим предложениям. Свое мнение можно будет высказать в различной форме. Отмечается, что премьер Франции Эдуар Филипп собирается принять участие в некоторых мероприятиях.

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