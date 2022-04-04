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Медведев прокомментировал высылку российских дипломатов из западных стран

Дмитрий Медведев назвал высылку дипломатов шизоидной кампанией по давлению на РФ

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высылку российских дипломатов из стран Запада, назвав это шизоидной кампанией по давлению на РФ. Такое мнение он выразил в Telegram.

Медведев отметил, что ответ России будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений. При этом он назвал такой обычай бессмысленным по своей природе и ни к чему не ведущим. «Вот высылка дипломатов, например, как средство давления на другую страну. Кого наказали? Конечно, прежде всего своих. Надо искать им новое место работы. Что почувствовали в России? Ничего», — написал он.

«Просто дешевое продолжение шизоидной кампании по давлению на нашу страну, которое ничего не изменит», — считает Медведев.

Ранее 4 апреля ряд стран Европы, в том числе Франция и Германия объявили персонами нон-грата десятки российских дипломатов, обвинив их в ведении деятельности, противоречащей интересам их безопасности». В Москве пообещали в ответ принять зеркальные меры.

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Марина Совина
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