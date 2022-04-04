Медведев прокомментировал высылку российских дипломатов из западных стран

Дмитрий Медведев назвал высылку дипломатов шизоидной кампанией по давлению на РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высылку российских дипломатов из стран Запада, назвав это шизоидной кампанией по давлению на РФ. Такое мнение он выразил в Telegram.

Медведев отметил, что ответ России будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений. При этом он назвал такой обычай бессмысленным по своей природе и ни к чему не ведущим. «Вот высылка дипломатов, например, как средство давления на другую страну. Кого наказали? Конечно, прежде всего своих. Надо искать им новое место работы. Что почувствовали в России? Ничего», — написал он.

«Просто дешевое продолжение шизоидной кампании по давлению на нашу страну, которое ничего не изменит», — считает Медведев.

Ранее 4 апреля ряд стран Европы, в том числе Франция и Германия объявили персонами нон-грата десятки российских дипломатов, обвинив их в ведении деятельности, противоречащей интересам их безопасности». В Москве пообещали в ответ принять зеркальные меры.