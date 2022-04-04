Женщина перевела мошеннику 17 миллионов рублей и помогла его разоблачить

Мошенник Фрэнк Адози выманил у женщины с сайта знакомств 157 тысяч фунтов

Жительница Великобритании стала жертвой мошенника, перевела ему крупную сумму, а потом помогла разоблачить и отправить его в тюрьму. Об этом сообщает LADbible.

Как выяснило следствие, 32-летний Фрэнк Адози промышлял тем, что знакомился в интернете с доверчивыми женщинами и выманивал у них деньги. Одной из его жертв стала британка, разместившая свои анкету на сайте знакомств. Адози начал общаться с ней в январе 2021 года и за два месяца выманил у нее около 157 тысяч фунтов стерлингов (более 17 миллионов рублей).

Он представился ей 60-летним нефтяником и рассказал, что сейчас находится на вахте, но взял с собой на работу «не ту банковскую карту» и попросил о помощи. Пострадавшая утверждает, что сначала он показался ей «милым и искренним», через несколько недель она заподозрила неладное, а в мае 2021 года обратилась в полицию.

Сомнения женщины подтвердились, когда Адози сообщил, что находится в аэропорту Дубая и собирается сесть не самолет British Airways, летящий в Британию. Женщина проверила рейсы и выяснила, что никаких рейсов авиакомпании на это время нет.

Адози уходил от правосудия, пока 6 января не попался на нарушении правил дорожного движения. Полицейские ввели имя водителя в базу данных, увидели, что его разыскивают, и сразу же задержали.

В пятницу, 1 апреля, мужчина признал себя виновным в мошенничестве и был приговорен судом Ноттингема к четырем годам тюремного заключения. Банк уже вернул его жертве половину похищенного.

Ранее сообщалось, что мошенник из Великобритании убедить власти, что является отцом 188 детей и получил у государства крупную сумму на пособия. Ему удавалось обманывать чиновников около девяти лет.