Стало известно о наследстве звезды «Экипажа» Яковлевой

Обнародованы детали наследства, которое Александра Яковлева оставила детям после смерти

Стало известно о том, какое наследство оставила после себя скончавшаяся 1 апреля актриса Александра Яковлева. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

У звезды осталось двое детей — 42-летний Кондратий и 45-летняя Екатерина, а также четверо внуков. С 1993 году Александра приостановила кинокарьеру, решив посвятить себя бизнесу. В разные годы Яковлева занимала руководящую должность в РЖД и была депутатом городского совета Калининграда.

В течение этого периода артистка приобрела в собственность квартиру в Санкт-Петербурге стоимостью 13 миллионов рублей и небольшой дом, который оценили примерно в 7 миллионов рублей. Недвижимость звезды будет распределена между прямыми наследниками — сыном и дочерью.

Александра Яковлева умерла на 64-м году жизни. В 2017 у нее диагностировали рак в последней стадии. Врачи были уверены, что артистка не проживет больше нескольких месяцев, однако у звезды получалось бороться с болезнью на протяжении пяти лет.

Актриса стала известна благодаря ролям в фильмах «Экипаж» и «Чародеи». В последние годы жизни Яковлева редко выходила в свет, посвящая все свое внимание и силы борьбе с раком. Ранее стало известно о дате прощания с артисткой.