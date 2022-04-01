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Умерла актриса Александра Яковлева

Советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни жизни

Советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кинорежиссера Николая Лебедева, который работал с актрисой.

«Это, к несчастью, произошло», — сказал режиссер. Он добавил, что актриса долго боролась с серьезным заболеванием.

По информации «Московского комсомольца», четыре года назад у Яковлевой была обнаружена онкология, и в последнее время она проходила лечение в профильных медицинских учреждениях. После выздоровления актриса мечтала снять фильм, посвященный 800-летию Александра Невского.

Широкую известность актрисе принесли роли в фильмах «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов», «Чародеи».

17 марта стало известно, что заслуженная артистка России Наталья Назарова умерла на 73-м году жизни. Отмечается, что женщина скончалась в нищете и одиночестве. Она вела затворнической образ жизни в однокомнатной квартире на окраине Москвы. Назарова получила известность, снявшись в кинокартинах «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Неоконченная пьеса для механического пианино».

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Марина Совина
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