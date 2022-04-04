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Женщина отменила свадьбу с возлюбленным из-за найденной в его компьютере папки

Пользовательница TikTok раскрыла тайну жениха и расторгла помолвку

Фото: Pixabay

Пользовательница @lifebymaria рассказала в TikTok, что расторгла помолвку и отменила свадьбу из-за папки, которую нашла на компьютере жениха. Об этом пишет издание Daily Star.

25-летняя невеста рассказала, что планировала выйти замуж и активно готовилась к свадьбе, до которой оставалось всего три месяца. Однако радость подготовки к празднику омрачили файлы, которые, как оказалось, хранились в его компьютере. По словам женщины, она раскрыла тайну своего возлюбленного, когда ей понадобилась помощь при поиске работы. Ее компьютер не работал, и мужчина сохранил ее резюме на своем.

«Он загрузил мое резюме на свой рабочий компьютер и зашел в свою папку с файлами, чтобы посмотреть, куда были загружены файлы. Когда он открыл одну из папок, я увидела фотографии моих сестер и других людей», — вспомнила невеста. Удивившись, она спросила, зачем партнер сохранил эти изображения. Мужчина признался, что ему нравится коротать время, представляя ее сестер и коллег обнаженными.

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В ходе разговора выяснилось, что жених вырезал из фотографий лица и вставлял их в порнографические материалы. Женщину настолько шокировало это открытие, что она сразу же отменила свадьбу и рассталась с мужчиной.

Ранее сообщалось, что 48-летняя Рози Нельсон из Девона, Англия, узнала страшную тайну возлюбленного, рассталась с ним и выдала его полиции. Она обнаружила в домашнем кабинете возлюбленного SD-карту, на которой хранились сотни видео и фотографий со сценами сексуального насилия над детьми.

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Евгения Черкасова
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