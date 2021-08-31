Женщина узнала страшную тайну возлюбленного и выдала его полиции

Жительница Девона узнала, что ее сожитель — педофил, и обратилась в полицию

48-летняя Рози Нельсон из Девона, Англия, узнала страшную тайну возлюбленного, рассталась с ним и выдала его полиции. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мать 15-летнего ребенка Нельсон познакомилась с 39-летним бизнесменом Питером Лорамом в приложении для знакомств. Британку очаровал романтичный и любящий природу и животных мужчина. Они провели несколько выходных вместе и вскоре съехались.

Через несколько дней после четвертой годовщины отношений британка обнаружила в домашнем кабинете возлюбленного SD-карту, на которой хранились сотни видео и фотографий со сценами сексуального насилия над детьми. Оказалось, что все это время Нельсон жила под одной крышей с педофилом. «Меня трясло так, как никогда раньше, и я знала, что должна что-то сделать, но я не могла, я была в полном шоке», — рассказала она.

Испуганная женщина обратилась в полицию и показала правоохранителям SD-карту Лорама. По словам британки, мужчина не был близок с ее сыном и, как она позже выяснила, мальчик не подвергался насилию со стороны педофила. В июле Лорама приговорили к девяти месяцам лишения свободы с отсрочкой на два года, его внесли в реестр сексуальных преступников и обязали пройти месячный курс лечения.

Нельсон тяжело переживала случившееся и обратилась за помощью к психологу. «Если бы я не прошла терапию, не думаю, что смогла бы снова доверять мужчинам», — отметила она. Теперь британка планирует помогать людям, которые узнали, что среди их близких есть сексуальные преступники. Она хочет создать сообщество, члены которого смогут открыто обсуждать пережитый опыт, и планирует стать гипнотерапевтом.

Ранее сообщалось, что житель английского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, помог задержать педофила, который по ошибке оказался на свободе. Валериуса Гордиджса, отбывающего наказание за надругательство над детьми, случайно выпустили из тюрьмы.