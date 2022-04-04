Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Власти Британии захотели выпустить NFT

Правительство Великобритании решило приступить к выпуску собственных NFT

Фото: Rafael Henrique / Globallookpress.com

Власти Великобритании захотели выпустить собственный невзаимозаменяемый токен (NFT), используемый для регистрации прав на цифровые активы, пишет CNBC.

Автором инициативы выступил министр финансов Риши Сунак. Он обратился к Королевскому монетному двору с просьбой выпустить правительственный NFT «к лету». Об этом рассказал глава департамента финансовых услуг Казначейства (министерства финансов) Джон Глен.

Такой шаг, по словам Глена, призван утвердить лидерство британского правительства в сфере цифровых активов, а также позволит более тщательно контролировать ее во избежание нарушений.

Кроме того, планы властей включают интеграцию определенных стейблкоинов (токенов, обеспеченных фиатными валютами) в финансовую систему Великобритании, разработку щадящего режима регулирования торговли криптовалютами, включая биткоин, а также стимулирование развития основанных на блокчейне децентрализованных автономных организаций (DAO).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США запретят России выплаты по госдолгу в долларах в американских банках
России предрекли рекордную прибыль от продажи нефти и газа
В Госдуме объяснили призыв польского министра исключить Россию из МОК
Госдума предложила ввести штрафы за отождествление СССР и Германии
Часто путешествующая россиянка назвала лучшие места для прогулки по Анталье
Актер из фильма «Майор Гром» сравнил Москву с европейскими столицами
Казахстан снизит добычу нефти в 2022 году
Власти Британии захотели выпустить NFT
Обнаружено около 50 подвариантов омикрон-штамма
Психолог рассказал о правилах покупки первого смартфона ребенку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.