Власти Британии захотели выпустить NFT

Правительство Великобритании решило приступить к выпуску собственных NFT

Власти Великобритании захотели выпустить собственный невзаимозаменяемый токен (NFT), используемый для регистрации прав на цифровые активы, пишет CNBC.

Автором инициативы выступил министр финансов Риши Сунак. Он обратился к Королевскому монетному двору с просьбой выпустить правительственный NFT «к лету». Об этом рассказал глава департамента финансовых услуг Казначейства (министерства финансов) Джон Глен.

Такой шаг, по словам Глена, призван утвердить лидерство британского правительства в сфере цифровых активов, а также позволит более тщательно контролировать ее во избежание нарушений.

Кроме того, планы властей включают интеграцию определенных стейблкоинов (токенов, обеспеченных фиатными валютами) в финансовую систему Великобритании, разработку щадящего режима регулирования торговли криптовалютами, включая биткоин, а также стимулирование развития основанных на блокчейне децентрализованных автономных организаций (DAO).