В российском городе установили скульптуру оленя из нержавеющей стали

Скульптура оленя из нержавеющей стали появилась в Нижнем Новгороде

Скульптура оленя из нержавеющей стали украсила улицу Варварскую в Нижнем Новгороде. Как уточняет KP.RU, о появлении арт-объекта в соцсети «ВКонтакте» сообщил его автор Евгений Кусков.

«Ищите нашего Оленя на Варварке, на этот раз из нержавеющей стали. Уже успели с ним сфотографироваться?» — отметил он в посте, опубликованном в группе «Нижний Новгород».

На кадрах видно, что скульптура состоит из нескольких граней, что создает впечатление, будто она переливается и сверкает. Издание KP.RU отмечает, что сплав, из которого был создан олень, устойчив к различным погодным условиям.

Ранее стало известно, что садовая статуя, 20 лет стоявшая около дома британской пары, оказалась утерянным шедевром работы итальянского скульптора Антонио Канова, оцененным в миллионы фунтов стерлингов. Отмечалось, что скульптура кающейся Марии Магдалины была куплена супругами на аукционе за 5,2 тысячи фунтов стерлингов в 2002 году.