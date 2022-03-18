Садовая статуя оказалась оцененным в миллиард рублей утерянным шедевром

Скульптура из сада британской пары оказалась шедевром XIX века работы Антонио Кановы

Садовая статуя, 20 лет стоявшая около дома британской пары, оказалась утерянным шедевром работы итальянского скульптора Антонио Канова, оцененным в миллионы фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mirror.

Скульптура кающейся Марии Магдалины была куплена супругами на аукционе за 5,2 тысячи фунтов стерлингов в 2002 году. До недавнего времени статуя, созданная в первой половине XIX века, стояла в саду пары. Когда у владельцев появились подозрения в том, что их садовое украшение может быть утраченным шедевром, они обратились к искусствоведу Фрэнсису Аутреду, который подтвердил эту догадку.

По мнению экспертов, стоимость скульптуры может доходить до восьми миллионов фунтов стерлингов (более 1,1 миллиарда рублей). Специалистам удалось установить, что статуя называется Maddalena Giacente (Магдалина лежащая), и была изготовлена Кановой между 1818 и 1822 годами по заказу 2-го графа Ливерпуля Роберта Дженкинсона, когда он занимал пост премьер-министра Великобритании.

В 1920 году статуя была продана вместе с поместьем производителю ковров Уитли Корт Герберту Смиту. Позже она принадлежала предпринимательнице и общественному деятелю Вайолет Ван дер Эльст.

Maddalena Giacente будет продана на аукционе Christie's в Лондоне 7 июля 2022 года. Глава отдела скульптуры аукционного дома Дональд Джонстон был очень удивлен подобной находкой. «Я видел небольшие настольные статуэтки, на которые никто не обращал внимания, но не произведения такого размера и ценности», — признался он.

Ранее сообщалось, что старая статуэтка с камина фермера оказалась шедевром стоимостью 70 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей). Произведение искусства стояло на камине фермера Джона Хастингса в английском графстве Уилтшир с 1970-х годов.