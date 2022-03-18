Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Садовая статуя оказалась оцененным в миллиард рублей утерянным шедевром

Скульптура из сада британской пары оказалась шедевром XIX века работы Антонио Кановы

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Садовая статуя, 20 лет стоявшая около дома британской пары, оказалась утерянным шедевром работы итальянского скульптора Антонио Канова, оцененным в миллионы фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mirror.

Скульптура кающейся Марии Магдалины была куплена супругами на аукционе за 5,2 тысячи фунтов стерлингов в 2002 году. До недавнего времени статуя, созданная в первой половине XIX века, стояла в саду пары. Когда у владельцев появились подозрения в том, что их садовое украшение может быть утраченным шедевром, они обратились к искусствоведу Фрэнсису Аутреду, который подтвердил эту догадку.

По мнению экспертов, стоимость скульптуры может доходить до восьми миллионов фунтов стерлингов (более 1,1 миллиарда рублей). Специалистам удалось установить, что статуя называется Maddalena Giacente (Магдалина лежащая), и была изготовлена Кановой между 1818 и 1822 годами по заказу 2-го графа Ливерпуля Роберта Дженкинсона, когда он занимал пост премьер-министра Великобритании.

Материалы по теме:
«Это сродни охоте» Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
«Это сродни охоте»Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
3 декабря
Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
Сокровища за бесценокСамые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
27 мая

В 1920 году статуя была продана вместе с поместьем производителю ковров Уитли Корт Герберту Смиту. Позже она принадлежала предпринимательнице и общественному деятелю Вайолет Ван дер Эльст.

Maddalena Giacente будет продана на аукционе Christie's в Лондоне 7 июля 2022 года. Глава отдела скульптуры аукционного дома Дональд Джонстон был очень удивлен подобной находкой. «Я видел небольшие настольные статуэтки, на которые никто не обращал внимания, но не произведения такого размера и ценности», — признался он.

Ранее сообщалось, что старая статуэтка с камина фермера оказалась шедевром стоимостью 70 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей). Произведение искусства стояло на камине фермера Джона Хастингса в английском графстве Уилтшир с 1970-х годов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Мединский заявил о сближении позиций России и Украины на переговорах
Китай призвал США и НАТО к диалогу с Россией
Мединский заявил о позиции России по управлению Донбассом
Стали известны причины задержания следователя МВД в Екатеринбурге
США перекроют России «лазейки» для обхода санкций
Последствия удара ракетами «Точка-У» ВСУ по Мелитополю показали на видео
Россия запустила «С.П. Королева» к МКС
«Яндекс» подтвердил возможность продажи «Дзена» и «Новостей»
Мединский назвал необходимые для встречи Путина и Зеленского шаги
Оценена вероятность ухода Мбаппе из ПСЖ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.