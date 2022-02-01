Старая статуэтка с камина фермера оказалась шедевром за пять миллионов рублей

Простоявшая несколько десятилетий в доме у британского фермера скульптура из свинца оказалась редким произведением искусства британского художника и скульптора Генри Мура стоимостью 70 тысяч долларов (5,4 миллиона рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Статуэтка выставлена на продажу аукционным домом Dreweatts. Она была идентифицирована как работа под названием «Мать и дитя» авторства модернистского скульптора XX века Генри Мура.

В аукционном доме рассказали, что шедевр стоял на камине фермера Джона Хастингса в английском графстве Уилтшир с 1970-х годов до момента смерти Хастингса в 2019 году. После смерти мужчины родственники оценивали его вещи, и оценщик указал, что скульптура напоминает работы Мура. Семья связалась с аукционным домом Dreweatts и Фондом Генри Мура. Обе организации подтвердили подлинность работы.

Специалист Dreweatts Франческа Уитхемс заявила, что скульптура считается особенно редкой, так как Мур работал со свинцом в течение непродолжительного времени в 1930-х годах. Она заявила, что эта скульптура ранее была неизвестна экспертам. Предположительно, Мур подарил скульптуру отцу Гастингса Хьюберту де Кронину Гастингсу, который 50 лет работал редактором в «Архитектурном обозрении». Журнал часто упоминал Мура и его работы. Позже скульптура перешла к Джону Гастингсу.

«Джон был фермером и выращивал овец и прочий скот. Его больше интересовали животные, чем искусство. Он не задумывался о том, кто создал эту скульптуру», — пояснил представитель семьи мужчины.

Ранее сообщалось, что купленный за бесценок на барахолке в английском городе Брайтон, графство Восточный Сассекс, стул оказался работой известного художника и ушел с молотка более чем за 21 тысячу долларов (1,6 миллиона рублей). Покупательнице предмет мебели показался интересным, и она отправила фотографии стула специалистам.

