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Стул авторства известного австрийского художника продали за 1,6 миллиона рублей

Купленный за бесценок стул оказался работой известного австрийского художника

Фото: Sworders

Купленный за бесценок на барахолке в английском городе Брайтон, графство Восточный Сассекс, стул оказался работой известного художника и ушел с молотка более чем за 21 тысячу долларов (1,6 миллиона рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина купила на барахолке выполненный из дерева и ротанга стул за за семь долларов (545 рублей). «Я принесла его домой и решила получше рассмотреть. Он выглядел очень интересным. Я отправила несколько фотографий стула в Музей Виктории и Альберта, но не получила ответа», — рассказала женщина.

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Тогда англичанка обратилась в аукционный дом Sworders, чтобы продать находку. Она отправила данные о предмете мебели специалисту Джону Блэку, и тот сразу ответил ей. Блэк определил, что стул создал в 1902 году австрийский художник Коломан Мозер. Он проконсультировался со специалистом по Венскому сецессиону, и тот подтвердил его авторство.

Мозер преподавал в Венском университете прикладного искусства. Созданный им стул был современной интерпретацией традиционного стула со спинкой из перекладин XVIII века.

Предмет мебели ушел с молотка за 21,8 тысячи долларов (1,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что семья из Великобритании продала использовавшийся в качестве украшения горшок для художественных кистей за 162,5 тысячи фунтов стерлингов (16,9 миллиона рублей). Сине-белый горшок с написанными на нем стихами китайского поэта Ван Бао принадлежал императору Канси, который правил 61 год.

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Алиса Дмитриева
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