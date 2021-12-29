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Принадлежавший семье 170 лет горшок продали за 16 миллионов рублей

Родственники продали семейную реликвию в 54 раза дороже, чем планировали

Фото: Sworders

Семья из Великобритании продала использовавшийся в качестве украшения горшок для художественных кистей за 162,5 тысячи фунтов стерлингов (16 миллионов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Сине-белый горшок с написанными на нем стихами китайского поэта Ван Бао принадлежал императору Канси, который правил 61 год. В 1850-х годах британский предприниматель привез горшок в Англию и начал традицию его передачи из поколения в поколение.

Родственники мужчины решили узнать стоимость семейной реликвии и обратились к оценщику антиквариата, который предположил, что ее можно будет продать за три тысячи фунтов стерлингов (297 тысяч рублей). В итоге горшок ушел с молотка за 162,5 тысячи фунтов стерлингов, включая комиссию: в 54 раза дороже, чем планировали британцы.

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Семья также продала несколько других привезенных их предком из Китая ценных горшков, в том числе один с изображением императора на встрече с чиновниками. Его купили за 22 тысячи фунтов стерлингов (2,2 миллиона рублей). В итоге за набор из трех горшков семья выручила почти 200 тысяч фунтов стерлингов (20 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что редчайшая американская монета была продана на аукционе за 264 тысячи фунтов стерлингов (около 25 миллионов рублей). Британец Вентворт Бомонт нашел сотни старинных монет в жестяной банке из-под конфет, которая хранилась в фамильном особняке в Англии.

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Евгения Черкасова
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