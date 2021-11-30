В банке из-под конфет нашли редчайшую монету стоимостью 25 миллионов рублей

Редчайшая американская монета была продана на аукционе за 264 тысячи фунтов стерлингов (около 25 миллионов рублей). Об этом сообщает Associated Press.

Британец Вентворт Бомонт нашел сотни старинных монет в жестяной банке из-под конфет, которая хранилась в фамильном особняке в Англии. В одной из них специалисты узнали прекрасно сохранившийся серебряный шиллинг, отчеканенный в Бостоне в 1652 году — одну из первых монет, выпущенных в колониальной Америке. Также в банке были два континентальных доллара 1776 года и бронзовая медаль Libertas Americana, изготовленная в 1781 году в память об Американской революции.

Самой ценной находкой оказался шиллинг: сохранилось менее 40 подобных монет, причем, как правило, в плачевном состоянии. Во время торгов стоимость лота превысила ожидания на 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей) и досталась анонимному покупателю из США, делавшему ставки через интернет. Континентальные доллары ушли по 80 тысяч долларов (около шести миллионов рублей), а за медаль удалось выручить более 17 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей).

Бомонт подозревает, что монеты и медаль могли принадлежать кому-то из его американских предков, среди которых был один из первых поселенцев в Нью-Гемпшире Уильям Вентворт. По-видимому, позднее один из его потомков вернулся в Англию и захватил монеты с собой.

Ранее сообщалось, что в окрестностях словацкого города Пьештянов обнаружен крупный клад средневековых монет. Находку совершил турист, заметивший под корнями поваленного дерева неровные серебряные пластинки с изображением дракона.