Россиянам назвали причины «исчерпывания себя» масочного режима

Вирусолог Чумаков объяснил низкую эффективность масок высокой заразностью омикрона

Маски перестали сдерживать омикрон-штамм коронавируса из-за его высокой заразности. Так снижение эффективности средств индивидуальной защиты объяснил вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, чьи слова приводит URA.RU.

«Сейчас масочный режим уже фактически себя исчерпал, потому что циркулирующий вирус очень — очень заразный, то есть он очень быстро распространяется и средства индивидуальной защиты его уже навряд ли могут удержать», — назвал причину ученый.

По его словам, коллективный иммунитет гораздо лучше удерживает распространение COVID-19, нежели маски. Чумаков также отметил, что благодаря иммунитету в ближайшие пару месяцев в России вряд ли стоит ждать серьезный рост заболеваемости.

«Возможно, месяца через два будет небольшой подъем заболеваемости, но с достаточно мягким штаммом. Вряд ли появится какая-то болезнетворная мутация, потому что общая тенденция при эволюции этих вирусов идет на ослабление болезнетворности», — заключил он.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов дал прогноз по коронавирусу на майские праздники. По его мнению, волна стелс-омикрона в России может начаться в начале мая, а подъем заболеваемости будет более резким, чем в случае с другими штаммами.