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Вирусолог дал прогноз по коронавирусу на майские праздники

Вирусолог Чепурнов заявил о начале волны стелс-омикрона в России на майских праздниках

Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

Волна стелс-омикрона в России может начаться уже через месяц, на майских праздниках. Такой прогноз дал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его словам, рост заболеваемости COVID-19 из-за стелс-омикрона будет более резким, чем из-за других штаммов коронавируса.

«Это очень скоро, потому что вокруг все полыхает уже, Китай не может справиться», — заявил вирусолог.

Чепурнов считает, что вспышку откладывает только снижение контактов с другими странами, особенно европейскими, где сейчас отмечается рост заболеваемости COVID-19. Но из-за сохранения коммуникации через Дубай, Израиль и Турцию волна стелс-омикрона все-таки доберется до России.

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Ранее кандидат медицинских наук Максим Терский рассказал, что этот штамм коронавируса отличается от обычного омикрона более тяжелым течением болезни. По его мнению, рост числа новых случаев коронавируса при стелс-омикроне будет происходить быстрее на 80 процентов.

В свою очередь, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что этот вариант коронавируса уже знаком коллективному иммунитету. По его мнению, волны стелс-омикрона в России ждать не стоит.

29 марта эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в ряде регионов России могут вернуть масочный режим.

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Константин Лысяков
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