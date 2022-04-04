Вирусолог дал прогноз по коронавирусу на майские праздники

Вирусолог Чепурнов заявил о начале волны стелс-омикрона в России на майских праздниках

Волна стелс-омикрона в России может начаться уже через месяц, на майских праздниках. Такой прогноз дал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его словам, рост заболеваемости COVID-19 из-за стелс-омикрона будет более резким, чем из-за других штаммов коронавируса.

«Это очень скоро, потому что вокруг все полыхает уже, Китай не может справиться», — заявил вирусолог.

Чепурнов считает, что вспышку откладывает только снижение контактов с другими странами, особенно европейскими, где сейчас отмечается рост заболеваемости COVID-19. Но из-за сохранения коммуникации через Дубай, Израиль и Турцию волна стелс-омикрона все-таки доберется до России.

Ранее кандидат медицинских наук Максим Терский рассказал, что этот штамм коронавируса отличается от обычного омикрона более тяжелым течением болезни. По его мнению, рост числа новых случаев коронавируса при стелс-омикроне будет происходить быстрее на 80 процентов.

В свою очередь, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что этот вариант коронавируса уже знаком коллективному иммунитету. По его мнению, волны стелс-омикрона в России ждать не стоит.

29 марта эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в ряде регионов России могут вернуть масочный режим.