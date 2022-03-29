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В Роспотребнадзоре допустили возвращение масочного режима в ряде регионов

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная допустила возвращение масочного режима в ряде регионов

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Масочный режим могут вернуть в ряде регионов России в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Вероятность такого развития событий допустила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная в эфире канала «Россия 24».

По ее словам, решение об отмене масочного режима принимают региональные власти. Они основываются на текущих показателях заболеваемости COVID-19. «И, конечно же, оно [решение] в любой момент может быть изменено, если цифры будут демонстрировать, например, ухудшение ситуации», — заключила Пшеничная.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко обратился к россиянам с просьбой продолжать носить маски. По его словам, ведомство рекомендует сохранять масочный режим.

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4 февраля

Обязательное ношение масок отменили в ряде регионов России после улучшения ситуации с коронавирусом. 10 февраля противовирусные меры смягчили в Чечне. Следом ходить без масок в общественных местах разрешили в Москве. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья.

При этом иммунолог Николай Крючков заявил «Ленте.ру», что Россию может ожидать новая волна COVID-19. По его словам, она может прийтись на осень или зиму. Значительный рост заболеваемости, по мнению Крючкова, произойдет уже в ближайшие 3-4 недели.

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Константин Лысяков
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