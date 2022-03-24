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Мурашко призвал россиян продолжать носить маски

Глава Минздрава Мурашко призвал россиян продолжать носить маски для профилактики COVID-19

Фото: Globallookpress.com

Необходимо продолжать носить маски для профилактики коронавируса. С просьбой носить средства индивидуальной защиты к россиянам обратился глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

«Сегодня 480 тысяч пациентов получают помощь в медицинских организациях, поэтому все-таки сохранение масочного режима мы рекомендуем», — сказал министр.

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Ранее Мурашко назвал ключевые месяцы по развитию ситуации с COVID-19 в России. По его словам, ими являются март и апрель — в это время стоит пройти повторную вакцинацию, подчеркнул глава Минздрава.

Из-за улучшения эпидемиологической обстановки ряд российских регионов отменил обязательное ношение масок. С 15 марта средства индивидуальной защиты необязательно носить в Москве — мэр столицы Сергей Собянин уверен, что подобное смягчение ограничений по COVID-19 поддержит бизнес в условиях санкций. Вслед за Москвой аналогичное решение приняли власти Тамбовской и Калужской областей, а также Кузбасса и других регионов.

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Анастасия Шейкина
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