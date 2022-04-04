Британец купил дом в Италии за один евро и не смог в нем жить

Британец не смог отремонтировать дом в Италии за один евро из-за нехватки рабочих

Гражданин Великобритании купил дом в Италии за один евро и не смог в нем жить. У Дэнни МакКабина не получилось отремонтировать полуразрушенное жилье из-за нехватки рабочих в стране, сообщает The Sun.

МакКабин приобрел объект в Сицилии, где была запущена кампания Case 1 Euro, позволяющая иностранцам купить заброшенные дома по очень низкой цене. Ему пришлось потратить несколько месяцев на поиск свободных строителей, однако за это время жилье разрушилось еще сильнее и стоимость ремонта выросла вдвое. Мужчина решил, что вложение в дом себя не окупит, и продал объект агентству недвижимости.

Высокая занятость итальянских рабочих обусловлена новыми налоговыми льготами при реновации недвижимости. Правительство Италии предлагает домовладельцам до 110 процентов на эко-ремонт и направленные на защиту жилья от землетрясения улучшения, тысячи граждан решили воспользоваться возможностью.

Ранее возможность купить полуразрушенную дешевую недвижимость появилась в США. В Нью-Йорке выставили на продажу особняк за 495 тысяч долларов. Домом не пользовались почти сто лет, в нет нет воды и электричества, потолки обвалились, а стены обветшали. Кроме того, пользователи сети считают, что особняк населен демонами.