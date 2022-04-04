Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Британец купил дом в Италии за один евро и не смог в нем жить

Британец не смог отремонтировать дом в Италии за один евро из-за нехватки рабочих
Муссомели, Сицилия

Муссомели, Сицилия. Фото: Stephan Knödler / Globallookpress

Гражданин Великобритании купил дом в Италии за один евро и не смог в нем жить. У Дэнни МакКабина не получилось отремонтировать полуразрушенное жилье из-за нехватки рабочих в стране, сообщает The Sun.

МакКабин приобрел объект в Сицилии, где была запущена кампания Case 1 Euro, позволяющая иностранцам купить заброшенные дома по очень низкой цене. Ему пришлось потратить несколько месяцев на поиск свободных строителей, однако за это время жилье разрушилось еще сильнее и стоимость ремонта выросла вдвое. Мужчина решил, что вложение в дом себя не окупит, и продал объект агентству недвижимости.

Материалы по теме:
Сталин, роды и бигмак. В России закрываются рестораны «Макдоналдс». Как выглядит самый уникальный из них?
Сталин, роды и бигмак.В России закрываются рестораны «Макдоналдс». Как выглядит самый уникальный из них?
13 марта
Ход принцессы. Как модель Playboy стала риелтором для миллионеров и вышла замуж за настоящего принца.
Ход принцессы.Как модель Playboy стала риелтором для миллионеров и вышла замуж за настоящего принца.
20 марта

Высокая занятость итальянских рабочих обусловлена новыми налоговыми льготами при реновации недвижимости. Правительство Италии предлагает домовладельцам до 110 процентов на эко-ремонт и направленные на защиту жилья от землетрясения улучшения, тысячи граждан решили воспользоваться возможностью.

Ранее возможность купить полуразрушенную дешевую недвижимость появилась в США. В Нью-Йорке выставили на продажу особняк за 495 тысяч долларов. Домом не пользовались почти сто лет, в нет нет воды и электричества, потолки обвалились, а стены обветшали. Кроме того, пользователи сети считают, что особняк населен демонами.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
США запретят России выплаты по госдолгу в долларах в американских банках
России предрекли рекордную прибыль от продажи нефти и газа
В Госдуме объяснили призыв польского министра исключить Россию из МОК
Госдума предложила ввести штрафы за отождествление СССР и Германии
Часто путешествующая россиянка назвала лучшие места для прогулки по Анталье
Актер из фильма «Майор Гром» сравнил Москву с европейскими столицами
Казахстан снизит добычу нефти в 2022 году
Власти Британии захотели выпустить NFT
Обнаружено около 50 подвариантов омикрон-штамма
Психолог рассказал о правилах покупки первого смартфона ребенку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.