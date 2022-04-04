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Экс-инспектор ООН призвал представить данные медэкспертизы о событиях в Буче

Экс-инспектор ООН Риттер заявил, что Украине следует представить данные о событиях в Буче

Фото: Pavlo_bagmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер призвал Украину представить данные медэкспертизы о событиях в городе Буча под Киевом. Об этом он написал в Twitter, передает ТАСС.

Как отметил Риттер, базовая медицинская экспертиза ответила бы на три ключевых вопроса: время смерти, причина смерти, перемещали ли тело после смерти. Он также предложил посмотреть, представит ли украинская сторона данные, которые бы подкрепили обвинения и поддавались проверке. «Ответьте на эти три вопроса по каждому из тел. А потом начинайте искать виновных. До этого вы лишь буквально распространяете дезинформацию», — заявил бывший инспектор.

На данный момент общественное мнение в западных странах формируется с помощью операции, которая использует методы информационной войны и направлена на то, чтобы представить Россию в негативном свете, полагает Риттер. Объективным наблюдателям следует дождаться результатов экспертизы, прежде чем называть виновных, заключил он.

Украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Министерство обороны России назвало информацию о причастности российских военных к убийствам провокацией. На опубликованных снимках тела людей по прошествии минимум четырех дней не окоченели и не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

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Марина Совина
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